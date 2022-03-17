РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. Московский областной колледж информации и технологий (АНО ПО МОКИТ) вошел в состав участников нового проекта по созданию технополиса в городском округе Подольск и переедет в отдельное здание по новому адресу, сообщает администрация колледжа.

АНО ПО МОКИТ совместно с крупными промышленными предприятиями Подольска займется подготовкой специалистов для них, а также откроет крупный учебно-производственный центр на базе предприятий.

Для участия в проекте, а также реализации образовательных программ, необходимых для развития данной индустрии в РФ, АНО ПО МОКИТ меняет место ведения образовательного процесса на новый адрес. Теперь коллдеж будет располагаться в отдельном здании на улице Рощинской, д. 22.

Во время подготовки новых площадей к учебному процессу и практической подготовки совместно с предприятиями технополиса администрация АНО ПО МОКИТ объявляет ведение образовательного процесса в очном режиме с применением дистанционных образовательных технологий (дистанционном режиме).