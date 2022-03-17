РИАМО - 17 мар. В 2021 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» началось благоустройство парка «Река времени». В этому году работы будут завершены, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Основная часть работ выполнена в прошлом году. В этом установим арт-объекты и памптрек», – заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Благоустройство ведется в центре города. Специалисты устроили на территории пешеходную аллею с изгибами и тематические зоны, посвященные разным этапам развития Лобни.

В парке разместили стену памяти событий Великой Отечественной войны, арт-объект в виде храма Киово, детские игровые и спортивные площадки, а также места для спокойного отдыха.

Кроме того, в «Реке времени» установили качели пергольного типа и навесы с лавочками для отдыха.

В 2022 году там планируется установить новые арт-объекты и памптрек. Работы ведутся в рамках проекта благоустройства, который выиграл в IV Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды малых городах и исторических поселениях.