РИАМО - 17 мар. В подмосковном Реутове девятилетний ребенок погиб в результате падения из окна 22 этажа, сообщили РИАМО в пресс-службе администрации округа.

По предварительным данным работы следственно-оперативной группы, девочка 9 лет получила смертельные травмы после падения.

Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются правоохранительными органами.

​Ранее в Люберцах из окна 4 этажа выпал 5-летний мальчик. Ребенок был госпитализирован с травмой головы.