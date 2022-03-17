РИАМО - 17 мар. В условиях санкций власти Подмосковья намерены оказать поддержку системообразующим предприятиям, девелоперам и сельхозпроизводителям, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Решения приняты. Прежде всего сейчас посевная, сельское хозяйство – все мероприятия мы предусмотрели. Второе – это системообразующие предприятия, они тоже важные. Там, соответственно, гарантированно будет ставка зафиксирована на достаточно низком уровне», – рассказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

По словам губернатора, в регионе также нельзя допустить перебоев остановки строительства. Меры, принятые по ипотеке, кредитованию девелоперов, позволят удержать огромное количество рабочих мест, а также вовремя сдать квартиры.

«Я очень надеюсь, что все эти мероприятия в каждой отрасли, в каждом направлении позволят нам пройти этот сложный период», – отметил Воробьев.

Он добавил, что субсидирование бизнеса в разных отраслях позволит сохранить конкурентоспособность, даст возможность предприятиям наметить горизонт дальнейших инвестиций и развития.