РИАМО - 17 мар. На сегодняшний день в Подмосковье находится на рассмотрении порядка пяти проектов по импортозамещению в сфере производства лекарств, строительной отрасли и других областях. Эти проекты позволят исключить тотальную зависимость от иностранных поставщиков, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сейчас у нас на рассмотрении находится порядка пяти проектов. Первый — это фарма. Лекарства от астмы, онкологии. <…> Есть ряд проектов в строительной индустрии, в частности, по насосам и прессам, формы будут изготавливаться тоже здесь», - рассказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, эти проекты, которые могут реализовать в Подмосковье, позволят исключить тотальную зависимость от иностранных поставщиков.

«За эти восемь лет санкции помогли нам по-другому взглянуть на импортозамещение. Многое сделано, но не все. Все-таки мы живем в глобальном мире, и зависимости существуют», - отметил Воробьев.

Ранее губернатор отмечал, что импортозамещение, развитие промышленности, торговли, забота о сотрудниках, которые работают на иностранных предприятиях, – все это требует особого внимания.