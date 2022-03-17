РИАМО - 17 мар. Передвижной мобильный комплекс с бригадой подмосковных врачей посетил пункт временного размещения беженцев из ДНР и ЛНР в Зарайске, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
На место выехали специалисты Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства Минздрава Подмосковья. В бригаду вошли аллерголог, врач функциональной диагностики, пульмонолог, психолог, ортопед, кардиолог и гастроэнтеролог. Они провели осмотр детей, лабораторные исследования и функциональную диагностику, в том числе ЭКГ, УЗИ и другие обследования.
По ее словам, мобильный комплекс позволяет врачам расширить программу диагностики и назначения лечения.
Сотрудники НИКИ также осмотрели 55 детей из Зарайска с тяжелыми формами кардиологических, пульмонологических и аллергических заболеваний. Всего медики осмотрели 100 детей.
В следующий раз, 28 марта бригада комплекса направится в Сергиево-Посадский городской округ. Осмотр займет четыре дня.
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