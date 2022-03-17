РИАМО - 17 мар. Передвижной мобильный комплекс с бригадой подмосковных врачей посетил пункт временного размещения беженцев из ДНР и ЛНР в Зарайске, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

На место выехали специалисты Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства Минздрава Подмосковья. В бригаду вошли аллерголог, врач функциональной диагностики, пульмонолог, психолог, ортопед, кардиолог и гастроэнтеролог. Они провели осмотр детей, лабораторные исследования и функциональную диагностику, в том числе ЭКГ, УЗИ и другие обследования.

«Специалисты НИКИ детства регулярно выезжают в подмосковные пункты временного размещения беженцев из Луганска и Донецка. Врачи проводят комплексный медицинский осмотр детей, которые нуждаются в консультации», – заявила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

По ее словам, мобильный комплекс позволяет врачам расширить программу диагностики и назначения лечения.

Сотрудники НИКИ также осмотрели 55 детей из Зарайска с тяжелыми формами кардиологических, пульмонологических и аллергических заболеваний. Всего медики осмотрели 100 детей.

В следующий раз, 28 марта бригада комплекса направится в Сергиево-Посадский городской округ. Осмотр займет четыре дня.