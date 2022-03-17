РИАМО - 17 мар. Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов вручил первый сертификат на переселение из аварийного жилья семье из Красноармейска. До конца апреля сертификаты получат еще 15 семей – это 27 человек, которые живут в аварийных домах в муниципалитете, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Первый сертификат получил житель аварийного дома №6 в поселке Трудовой.

В Подмосковье в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда» реализуют программу по переселению жителей из домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года.

Чтобы ускорить расселение, с этого года собственники жилья в аварийных домах могут получить сертификат. Он позволяет жителям самостоятельно переселиться из аварийного жилья.

Средства сертификата можно потратить на покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке. Сертификат также можно потратить для возведения дома (без земельного участка). Купить новое жилье можно в любом округе региона.

Стоимость 1 кв. м по сертификату составляет 83,9 тыс. руб. Минимальная площадь жилья, из расчета которой выплачиваются средства, составляет 33,5 кв. м.