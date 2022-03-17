РИАМО - 17 мар. В Московской области 5 тыс. родителей записали своих детей в кружки и секции в упрощенном онлайн-формате, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

С начала 2022 года родителям в Подмосковье достаточно подать одно заявление, чтобы записать ребенка сразу в несколько кружков и секций.

«Родители оценили удобство этой услуги – мы получаем положительные отзывы. Если раньше надо было подавать заявление на каждый кружок, теперь – только одно заявление на несколько. Причем, это могут быть кружки разной направленности: от спортивных до творческих. Это просто и удобно», – отметила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина

Записать ребенка в кружки по упрощенной схеме можно с помощью регионального портала госуслуг, а также на сайте системы дополнительного образования Московской области.