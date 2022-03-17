РИАМО - 17 мар. В условиях санкций власти Подмосковья считают стратегической задачей не допустить безработицы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Стратегически важна сегодня занятость. Не допустить безработицы. Президент (РФ Владимир Путин – ред.) вчера об этом говорил. Поэтому мы сейчас держим ухо востро», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Губернатор отметил, что в поддержке бизнеса важно уделять внимание деталям, быть рядом, а также заботиться и разбираться в мелочах, так как в них заключено все самое ценное.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство направит на поддержку рынка труда в стране около 40 млрд рублей. Свыше 7 млрд рублей направят на реализацию региональных программ занятости. Сотрудники промышленных предприятий смогут пройти профобучение или получить дополнительное образование.