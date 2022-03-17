РИАМО - 17 мар. В подмосковном музейном комплексе «Зоя» перенесли открытие интерактивной выставки «Она и Космос», повествующей о судьбах женщин, внесших вклад в развитие отечественной космонавтики и изучение космоса. Мероприятие состоится 23 марта, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Церемония открытия выставки пройдет в 12:00. В мероприятии примут участие министр культуры Московской области Елена Харламова, космический биолог Галина Нечитайло, представитель московского Музея космонавтики, директор «ИнтерактивСинерджиТехнолоджес» Алена Галичина и представители других учреждений – участников проекта.

Выставка включит в себя 7 тематических разделов, вокруг которых будет выстроена экспозиция. Сюжет выставки расскажет гостям о судьбах Валентины Терешковой (космонавт, Герой Советского Союза), Валентины Гагариной (вдова первого космонавта Юрия Гагарина), Галины Балашовой (космический дизайнер), Галины Нечитайло (космический биолог), Тамары Смирновой (астроном), Аллы Масевич (инженер) и Анны Кикиной (космонавт).

В центре экспозиции посетители смогут увидеть купол – ультрасовременный сферический экран, на котором будет транслироваться научно-популярный, развлекательный и детский контент. Украсит выставку художественное панно с интерьерами космических кораблей, созданных космическим архитектором Галиной Балашовой.

Кроме того, в экспозицию войдет подлинный космический скафандр, который представил столичный Музей космонавтики. Также гости выставки смогут увидеть реплики растений, побывавших в космосе, книги на космическую тему и старинный прибор – астролябию, с помощью которого можно проводить астрономические измерения.

«28 февраля 1968 года в космическом просторе был открыт астероид 1793 и назван в честь Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. С этой малой планеты началась история космического мемориала Героев Великой Отечественной войны. Именно поэтому нашу неисчерпаемую исследовательскую программу «Она и Мир», которую начал музейный комплекс «Зоя», мы решили открыть выставкой «Она и Космос», – сказала Елена Харламова.

Создатели выставки отмечают, что программа «Она и Мир» исследует тему созидающего женского начала и выстраивается вокруг глобальных понятий «Мир» и «Она/женщина». Интеграция в рамках программы исследовательских и миротворческих проектов позволит музею «Зоя» сохранять историческую память о подвиге и раскрывать конструктивный потенциал исторического наследия для современного общества.