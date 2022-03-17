РИАМО - 17 мар. В Подмосковье выделили 500 млн рублей для поддержки предприятий, которые занимаются импортозамещением, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы выделяем деньги на импортозамещение. Уже поставили 500 млн (рублей - ред.). <…> Если у вас есть какие-то проекты в промышленности, мы поможем, дадим деньги на то, чтоб вы открыли новое предприятие или расширили, дополнили существующее», - рассказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Губернатор добавил, что в регионе также действует большая программа поддержки малого бизнеса.

«30% экономики Московской области - это малый бизнес. Он для нас очень важен», - отметил Воробьев.

Ранее губернатор отмечал, что в сложное время необходимо оказать бизнесу максимальную поддержку. Для этого в регионе реализуют дополнительные меры в помощь предпринимателям для обеспечения импортозамещения.