РИАМО - 17 мар. В условиях санкций власти региона работают над мерами социальной поддержки жителей, чтобы выполнить все социальные обязательства во время действующих санкций, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы в своем бюджете, каким бы он давлениям не подвергался, святое – это социалка. Все программы поддержки многодетных, учителей, врачей, плюс индексация зарплат, <…> все это сегодня находится в работе. Все социальные обязательства наша задача свято выполнять», - рассказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Воробьев заявил, что жителям Подмосковья необходимо доходчиво сообщать об имеющихся мерах поддержки. В частности, это касается старшего поколения и многодетных семей.

Кроме того, поддержку получит и бизнес региона. Возможные варианты правительство Подмосковья сейчас прорабатывает с федеральными властями.