РИАМО - 17 мар. Тинькофф Банк назвал ложными сообщения о невозможности выпустить новые карты из-за нехватки пластика, сообщает Nation News.

Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что у банка могли закончиться материалы для выпуска новых карт.

В пресс-службе банка подчеркнули, что финансовая организация не собиралась прекращать выпуск карт отечественной платежной системы «Мир».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что крупные российские банки теперь могут спокойно работать в Крыму, не опасаясь санкций.