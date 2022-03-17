РИАМО - 17 мар. В 2019 году в Москве раздельным способом было собрано примерно 700 тыс. тонн. В 2021 году на переработку был направлен уже 1 млн тонн отходов, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Когда-то в городе было около 160 различных операторов по выполнению услуги, связанной со сбором и вывозом мусора. Сегодня это 6 компаний, которые работают, которые имеют свои мощности и силы, и мы практически не видели никаких неудобств в организации этой работы», – заявил Бирюков в эфире «Москвы 24».

Он добавил, что жители города оказывают большую поддержку программе раздельного сбора отходов.

«Мы должны сказать москвичам сегодня огромное спасибо за то, что 3 года москвичи активно по их инициативе занимаются сбором мусора раздельно. То, что можно пустить на переработку, идет в синий бочок, затем выходят мусоровозы с синей раскраской и увозят их», – добавил Бирюков.

Те отходы, которые переработке не подлежат, идут на утилизацию.