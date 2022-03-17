РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 мар. Заместитель главы Домодедова Евгения Хрусталева встретилась с жителями деревень Овчинки и Чурилково по вопросу работы автолавок, сообщается на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Хрусталева пообщалась с покупателями, оценила уровень обслуживания жителей. На полках автолавки есть как продукция местного производства (мясные полуфабрикаты и кондитерские изделия), так и поставки от других потребительских кооперативов. Такой формат получил много положительных отзывов от жителей.

Два раза в неделю в сельские и отдаленные территории округа, где в шаговой доступности нет магазина, приезжают автолавки. Здесь жители могут приобрести продукты и товары первой необходимости. Места точечной торговли определяются совместно с территориальными отделами.