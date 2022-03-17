РИАМО - 17 мар. В Московской области завершился региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. В нем приняло участие более 16 тыс. учащихся, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

«Количество участий в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников составило свыше 16 тысяч. Это на 16% больше по сравнению с показателями прошлого учебного года», – сказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, заключительный этап олимпиады начнется 18 марта и продлится до конца апреля. В Подмосковье чаще всего учащиеся участвовали в олимпиадах по русскому языку, математике и английскому языку.

«Впереди самое ответственное – заключительный этап. Подмосковных участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников ждет денежное вознаграждение: участники получат по 100 тыс. рублей, призеры — по 300 тыс., а победители — по 500 тыс. рублей», – подчеркнула Каклюгина.

В Подмосковье развитием олимпиадного движения занимается образовательный центр «Взлет». Специалисты центра готовят школьников к участию в различных олимпиадах и соревнованиях высокого уровня.