РИАМО - 17 мар. Роскомнадзор заявил, что сбои в работе мессенджера WhatsApp не связаны с блокировкой соцсетей компании Meta в России, сообщает Федеральное агентство новостей.

В ведомстве подчеркнули, что работа мессенджера WhatsApp в России не ограничивается, а сбои в работе сервиса сейчас наблюдаются у пользователей по всему миру.

Ранее российские пользователи WhatsApp сообщили о сбоях в работе мессенджера и недоступности его web-версии. Некоторые пользователи выразили опасение, что проблемы с сервисом могут быть связаны с блокировкой в России соцсетей компании Meta, которой принадлежит мессенджер.

Социальная сеть Instagram, принадлежащая компании Meta, была официально внесена в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора и заблокирована на территории России.



Такое решение было принято в связи с тем, что руководство Meta разрешило в своих социальных сетях Facebook и Instagram размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан.