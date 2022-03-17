РИАМО - 17 мар. На европейской части России продолжается противоборство циклона и антициклона. В ближайшие несколько дней в регионе установится весенняя погода, сообщается на сайте «Метеовести».

К берегам Скандинавского полуострова подходит облачный вихрь, который оттеснит очаг высокого давления на юг. В результате слабые осадки сохранятся в южных областях и у нижней части Волги.

В Москве температура будет постепенно расти, при этом выпадения существенного количества осадков не ожидается. Сегодня в городе воздух прогреется до плюс 2 градусов, а к выходным – до плюс 6 – плюс 7 градусов.

Атмосферное давление может вырасти до рекордных значений в Московском регионе к выходным. У метеозависимых жителей, у которых диагностированы сосудистые проблемы, такая погода может вызвать обострение недугов.