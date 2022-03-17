РИАМО - 17 мар. «Мособлгаз» полностью догазифицировал 213 населенных пунктов в рамках проекта соцгазицикации на территории Подмосковья с начала текущего года. Газ пришел к жителям более 2 тыс. домовладений. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Мы приступили к активному периоду строительства. Сейчас для реализации президентского проекта привлечены 350 газовиков и 51 единица специализированной техники. Строительные работы ведутся в Волоколамском, Воскресенском, Дмитровском и других городских округах Подмосковья. На этой неделе «Мособлгаз» завершает догазификацию в еще 41 населенном пункте», – сказал гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

На сегодня план президентского проекта по соцгазификации выполнен более чем на 45%.

С начала программы соцгазификации в Подмосковье были газифицированы 15,7 тыс. домовладений в 1225 населенных пунктах и проложено 790 км газопровода.

При этом для обеспечения безопасной эксплуатации газового оборудования по поручению губернатора Подмосковья до конца 2022 года будут на 100% заключены договора на техобслуживания газового оборудования в ИЖС.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента России Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке.