РИАМО - 17 мар. Тюменский Большой драматический театр покажет мюзикл «Семейка Аддамс» (The Addams Family) на сцене Московского драматического театра имени А.С. Пушкина (https://teatrpushkin.ru/) 5, 6 и 7 апреля, сообщает пресс-служба театра имени Пушкина.

Мюзикл основан на историях персонажей американского художника-карикатуриста Чарльза Аддамса. Сюжет постановки строится вокруг нового романтического увлечения дочери, Венсдей Аддамс, которая влюбляется в «нормального» молодого человека Лукаса Байнеке. Они решают устроить «обычный» ужин, чтобы познакомить своих родителей.

Мюзикл длится 2,5 часа, за время которых будет представлено 23 музыкальных номера, оригинальная хореография, живой вокал.

В ролях: Александр Кудрин, Софья Илюшина/Анастасия Писарева, Марина Кошеляева/Дарья Терешина, Виталий Илюшкин/Василий Цивинский, Константин Антипин, Елена Махнева, Александр Тихонов, Егор Медведев, Жанна Сырникова, Сергей Канаев, Игорь Гутманис и другие.