РИАМО - 17 мар. Во второй половине марта в Подмосковье и Москве началось таяние снежного покрова. Начиная с 15 марта сугробы начали постепенно уменьшаться, сообщается на сайте «Метеоновости».

Высота сугробов в Московском регионе удерживалась на уровне 17 см, несмотря на отсутствие осадков. Даже когда череду атлантических вихрей сменили антициклоны, снежный покров не начал уменьшаться.

Лишь с наступлением середины месяца сугробы начали уменьшаться. К утру четверга на метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составила 15 см, а у МГУ – 20 см.

В Подмосковье наименьшее количество снега зафиксировано на северо-западе региона – до 15 см. Самые высоки сугробы – высотой до 32 см – находятся на востоке и юго-востоке Московской области.