РИАМО - 17 мар. Президент России Владимир Путин заявил, что крупные российские компании и банки теперь могут спокойно приходить и работать в Крыму, не опасаясь санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас есть все условия, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые раньше опасались каких-то санкционных мер – теперь нечего бояться, теперь они могут приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать в регионе», – сказал Путин.

Российский лидер также отметил, что РФ поддержит бизнес, который решит начать работу на территории Крыма.

Ранее Путин предложил продлить до 2027 года действие социально-экономической программы развития Крыма и Севастополя.

В марте 2014 года в Крыму состоялся референдум, на котором более 96% жителей высказались за воссоединение с Россией. 18 марта 2014 года Крым официально вошел в состав РФ.