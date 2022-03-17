Специальная военная операция на Украине длится уже 22-й день. По заявлению президента РФ, она проходит по плану. Тем временем Запад продолжает наращивать санкции, в ответ на которые Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности. Подробнее о ходе операции и действиях российских властей — в материале РИАМО.

Ход спецоперации

– По данным министерства обороны РФ, всего с начала проведения спецоперации уничтожены 181 украинский самолет и вертолет, 172 беспилотных летательных аппарата, 170 зенитных ракетных комплексов, 1379 танков и других боевых бронированных машин, 133 реактивные системы залпового огня, 514 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1168 единиц специальной военной автомобильной техники.

– В Минобороны РФ сообщают, что вечером 16 марта в результате авиационного удара уничтожены хранилища с ракетами и боеприпасами в населенном пункте Сарны Ровенской области. Кроме того, выведены из строя узлы связи, разведки, ретрансляции и коммутации в населенном пункте Винница.

– Всего за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны ВКС России сбиты два украинских вертолета и 12 украинских беспилотников. Также были поражены 46 военных объектов Украины.

– На очередном заседании Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине сообщили, что в рамках гуманитарной операции, проходящей в Мариуполе, в течение суток обеспечена безопасная эвакуация по гумкоридорам 31 367 мирных граждан.

– Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва и Киев договорились о совместном обеспечении безопасности Чернобыльской АЭС.

– В МИД РФ подтвердили, что переговоры России и Украины продолжатся 17 марта, в четверг. Как и ранее, они пройдут в режиме видео-конференц-связи.

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Ситуация в мире

– Минфин РФ сообщает, что платежное поручение о выплатах купонного дохода на 117,2 миллиона долларов по двум выпускам еврооблигаций РФ исполнено. По данным министерства финансов США, Россия сможет без ограничений обслуживать внешний долг до мая этого года.

– Президент США Джо Байден заявил, что на этой неделе Вашингтон поставит в Киев оборонную помощь на миллиард долларов, которая включает 800 систем ПВО и 9000 противотанковых комплексов, а также беспилотники, стрелковое оружие и боеприпасы.

– Европейский суд по правам человека приостановил рассмотрение всех жалоб против Российской Федерации. Такое решение было принято после выхода РФ из Совета Европы.

– К санкциям, принятым ЕС 15 марта, присоединилась Швейцария. В санкционный список страны включили более 200 новых лиц и организаций.

– Парламент Литвы единогласно принял резолюцию с призывом к ООН закрыть небо над Украиной. При этом ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит заявляла, что страны НАТО не рассматривают вопрос о введении бесполетной зоны над Украиной.

– Уполномоченный представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что страна не будет покупать российский газ после 2022 года даже по краткосрочным контрактам.

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Обстановка в России

– В пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации». Путин поручил главам регионов принять необходимые меры, чтобы обеспечить экономическую и социальную стабильность в стране, а также заняться мониторингом цен на товары первой необходимости и медикаменты.

– Минпромторг выступил с рядом заявлений об обеспеченности России необходимыми товарами. В частности, сообщается, что не стоит ждать дефицита бытовой химии, кассовых лент для чеков, женских предметов гигиены и подгузников. Кроме того, по данным ведомства, снижается спрос на сахар.

– Федеральная антимонопольная служба проводит антикартельные проверки крупнейших производителей сахара из-за резкого роста цен на него.

– На состоявшемся в четверг заседании правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что уже в мае начнутся выплаты на детей от 8 до 16 лет из семей с низкими доходами.

– Также Мишустин сообщил, что правительство выделит 40 миллиардов рублей на поддержку занятости. Из них свыше 25,5 миллиарда рублей пойдут на создание временных вакансий и на организацию оплачиваемых общественных работ для зарегистрировавшихся на бирже труда. При этом полномочия службы занятости будут расширены — туда смогут обратиться граждане, которым грозит увольнение.

– Кроме того, по словам премьер-министра, граждане России и бизнесы, у которых есть кредиты под плавающую ставку, попавшие сейчас в затруднительное положение, смогут реструктуризировать свои займы.

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Реакция иностранных компаний

– Продажи в России приостановила американская компания Qualcomm, производящая полупроводники.

– Материнская компания Райффайзенбанка — австрийская Raiffeisen Bank International — заявила о возможном выводе капитала из своей российской «дочки». Однако Райффайзенбак намерен продолжить работу в любом случае.

– Корпорация Xerox Holdings, которая производит копировальные аппараты, приостанавливает экспорт в Россию своих товаров.

– Разработчик игр Electronic Arts запретил российским и белорусским киберспортсменам участвовать в матчах по Apex Legends и FIFA 22.

– Останавливает деятельность в России американская кинокомпания Paramount. Ранее студия приостановила премьеры своих проектов в РФ вместе с Warner Bros., Sony, Disney, Universal Pictures.

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