РИАМО - 17 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с представителями крупных фармацевтических компаний столицы. Меры поддержки помогут компаниям продолжить работу в условиях внешнего санкционного давления, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

«Московская фармацевтическая промышленность является одной из крупнейших в стране и одной из самых важных. С одной стороны, это крупная отрасль экономики, с другой – это промышленность, от которой зависит жизнь людей. Поэтому состояние фармацевтической промышленности имеет для нас первостепенное значение», – заявил Собянин.

По его словам, за 5 лет в городе были увеличены объемы производства в 5 раз, кроме того, в 1,5 раза выросло число сотрудников этой сферы.

Чтобы поддержать фармацевтическую отрасль столицы, будут предприняты меры поддержки, а также реализованы программы импортозамещения.

Так, для строительства новых производств будут предоставлены земельные участки по ставке 1 рубль в год. Также из Фонда развития промышленности будут направлены средства на субсидирование процентных ставок для пополнения оборотных средств. Дополнительная капитализация составит 10 млрд рублей.

Поддержат и проект открытия производств российских иммуноглобулинов, которые будут создаваться на базе медицинских организаций Москвы и имеющейся инфраструктуры по заготовке крови.

Предоставление авансов по закупкам лекарств для государственных нужд будет увеличено до 70%. Кроме того, для поставщиков, которые в течение долгого времени добросовестно исполняли государственные контракты, будут применяться механизмы предоплаты закупаемой продукции.

Наконец, поддержку, в том числе из средств бюджета города, получат клинические исследования препаратов и апробация расходных материалов и медицинских изделий на базе московских больниц.

Благодаря этому стоимость новых препаратов будет значительно снижена, а их внедрение в практическое здравоохранение – ускорено.

В планах снизить минимальный порог инвестиций в офсетные контракты с 1 млрд рублей до 100 млн рублей. Это позволит реализовывать проекты импортозамещения по большему перечню наименований лекарств и изделий.