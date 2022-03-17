РИАМО - 17 мар. Более 450 тыс. детей из Подмосковья отдохнут в летних оздоровительных лагерях в 2022 году. Темпы по организации детского отдыха в регионе снижены не будут. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Мы планируем охватить различными формами отдыха свыше 450 тыс. детей. На эти цели в нашем бюджете предусмотрено более 1,5 млрд рублей», – сказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, с 31 марта запускается федеральная программа кешбэка за детский отдых. Она позволяет при оплате путевки в детский лагерь картой «Мир» вернуть до 50% от ее стоимости, но не более 20 тыс. рублей.

Каклюгина подчернкула, что дети традиционно смогут отдохнуть в загородных лагерях, а также в дневных на базе школ.

«Родители смогут дистанционно выбрать лагерь для ребенка по интересам: спортивные, патриотические, творческие. Мы сохраняем возможность также получить бесплатную путевку для детей льготных категорий. Для этого нужно заполнить электронное заявление на региональном портале госуслуг», – добавила вице-губернатор.