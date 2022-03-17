РИАМО - 17 мар. Президент России Владимир Путин принял участие в совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. В ходе встречи он предложил продлить действие государственной программы развития региона до 2027 года, сообщает Федеральное агентство новостей.

Он отметил, что решение жителей полуострова о присоединении Крыма к России в 2014 году было осознанным, а само присвоение полуострову статуса российского было своевременным.

«Прошедшие годы убедительно доказали, насколько правильным и своевременным был этот выбор. Достаточно посмотреть на то, что происходит сейчас на Донбассе, и все становится сразу ясно», – отметил Путин.

В перспективе программа развития Крыма может быть продлена еще на 3 года вплоть до 2030 года.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение.