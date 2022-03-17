РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 мар. В четверг в Королеве прошла церемония награждения работников сферы ЖКХ в связи с профессиональным праздником, который коммунальщики отмечают 20 марта, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Работников приветствовали глава города Игорь Трифонов, заместители главы администрации, руководители предприятий.

«Вы каждый день стоите на страже нашей комфортной жизни, благодаря вашей работе в домах есть свет, вода и отопление, на улицах чисто. Я желаю вам профессионального роста, добра и тепла в ваших домах. Спасибо за ваш круглосуточный тяжелый труд», - сказал Трифонов.

Глава города вручил коммунальщикам благодарственное письмо губернатора Московской области, почетную грамоту министерства строительного комплекса Московской области, благодарственные письма, почетные грамоты и благодарности главы Королева и благодарственные письма городской администрации.

Праздник продолжили творческие номера от студентов техникума им. С. П. Королева.