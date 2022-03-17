РИАМО - 17 мар. Для жителей Подмосковья расширяется функционал электронной медкарты. Теперь результаты лабораторных анализов из пилотных поликлиник можно получить в мобильном приложении регионального портала госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

Чтобы воспользоваться электронной медкартой, нужно скачать обновленное мобильное приложение на региональном портале госуслуг по ссылке, авторизоваться и подтвердить полис ОМС. Функционал цифровой медицинской карты после этого будет доступен в полном объеме.

Сейчас в приложении размещены результаты 2 тыс. лабораторных исследований. К маю система будет обрабатывать лабораторные исследования всех государственных поликлиник региона, что составляет свыше 20 тыс. исследований в месяц.

«Предварительный анализ пилотного проекта свидетельствует о востребованности услуги среди жителей Подмосковья. Содержащиеся в мобильном приложении данные доступны в любое время и в любом месте, где есть выход в интернет. Электронную медкарту нельзя потерять или повредить, она интерактивна и постоянно обновляется», – сказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

В будущем жители области при помощи медкарты смогут получать информацию о предстоящей или пройденной диспансеризации, рекомендованных и выполненных прививках, а также рецепты на лекарства.