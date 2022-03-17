РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 мар. с в Королеве подписал соглашения о создании консорциума в рамках реализации программы «Приоритет 2030», передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В четверг в университете состоялось расширенное заседание наблюдательного совета Регионального научно-образовательного кластера «Северо-Восток» по теме «Кадровое обеспечение высокотехнологичных производств».

В заседании приняли участие представители министерства науки и высшего образования РФ, Госдумы РФ, министерства образования МО, министерства инвестиций, промышленности и науки МО, госкорпорации «Роскосмос», руководители ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, ректоры крупных российских технических вузов, сотрудники городской администрации, космонавты.

Во время заседания прошло торжественное подписание соглашения о создании консорциума, организованного Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом (СПбГМТУ) в рамках реализации федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Главной целью консорциума станет создание национальной сети технологических центров аддитивных и сопутствующих технологий на базе вузов и предприятий высокотехнологических отраслей промышленности. Для этого в Технологическом университете им. А. А. Леонова будет создан первый в России региональный технологический центр по разработке и внедрению перспективных технологий лазерной обработки материалов и аддитивного производства, систем цифрового проектирования и моделирования для создания изделий ракетно-космической техники с характеристиками, идентичными или превышающими лучшие мировые аналоги.

В рамках заседания наблюдательного совета кластера «Северо-Восток» стороны обсудили пути взаимодействия в вопросе подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей экономики, реализации системы непрерывного образования, ранней профориентации школьников.

Региональный научно-образовательный кластер «Северо-Восток» создан по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2015 году. В состав кластера входят ведущие предприятия ракетно-космической отрасли, крупные IT-компании и банковские организации, администрация Королева. Базовым вузом и главным образовательным центром кластера является Технологический университет им. А. А. Леонова.