РИАМО - 17 мар. Столичные правоохранители задержали 49-летнего мужчину, обвиняемого в организации убийства гендиректора ОАО «Завод нестандартного оборудования» в Москве в 2004 году, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

Личность обвиняемого была установлена еще 17 лет назад, однако до настоящего момента ему удавалось скрываться от следствия в другой стране.

По данным следствия, в июне 2004 года обвиняемый организовал убийство гендиректора завода. В качестве исполнителя преступления он выбрал ранее судимого за тяжкие преступления мужчину, передал ему всю необходимую информацию о жертве и пообещал вознаграждение в размере 20 тыс. долларов, отдав половину суммы в качестве предоплаты.

Исполнитель убийства нашел сообщника, вместе с которым они установили наблюдение за жертвой в районе возле его дома.

Вечером 16 июня мужчина парковал свой автомобиль в гараж во дворе жилого дома по улице Клинской. В это время киллеры напали на него, один из них начал душить жертву, а второй несколько раз ударил мужчину ножом. От полученных ранений мужчина погиб на месте. Убийцы спрятали и расчленили тело, после чего закопали труп в лесополосе в Мытищах.

Киллеров задержали в короткие сроки, они были осуждены за преступление уже в 2005 году. Личность заказчика также была установлена, однако он скрылся от следствия на территории другого государства и был объявлен в международный розыск. Заочно ему предъявили обвинение в организации убийства и выбрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе совместной работы следователей, криминалистов и сотрудников уголовного розыска по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет были проанализированы материалы уголовного дела, а также тщательно проверены собранные доказательства.

Фигуранта дела снова начали проверять с применением современных криминалистических методов и баз данных. В итоге заказчика убийства 17-летней давности удалось обнаружить и задержать на территории Москвы.

Сейчас следствие продолжает расследование уголовного дела и проводит необходимые мероприятия.