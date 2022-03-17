РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. В школах подмосковного Подольска провели специальные уроки к Международному дню водных ресурсов и рассказали о способах экономии воды, сообщает пресс-служба «Водоканала».

Мероприятия прошли 15-16 марта в МОУ СОШ №№17 и 29 для обучающихся 1-4 классов перед Международным днем водных ресурсов, который ежегодно отмечают 22 марта.

Урок «Мир воды» направлен на создание условий формирования у детей представления о том, что чистая вода необходима для жизни. Через исследование ее свойств объяснили, как примененяют воду в жизни человека. Рассказали о предприятии, которое занимается качеством питьевой воды в городском округе Подольск – МУП «Водоканал». Подачу воды обеспечивают инженеры, рабочие разных специальностей. Много труда требуется, чтобы очистить воду после употребления людьми.

Одна из важнейших задач людей - беречь и экономить воду. От каждого зависит, сколько чистой воды останется в природе завтра. Смогут ли люди радоваться жарким летом, купаясь в речках или путешествуя по водным просторам рек, морей и океанов.

Дети узнали, как вода приходит в дом, как можно простыми действиями экономить потребляемые объемы воды. В том числе закрывать кран, когда чистишь зубы; принимать душ, а не набирать полную ванну; вовремя вызвать сантехника, если из крана начала капать вода. Все участники мероприятия получили в подарок познавательные журналы.

Воспитывать желание учиться и делать открытия в мире воды – одно из направлений развития МУП «Водоканал» Подольска. Также планируется ориентировать ребят на бережное отношение к природе, формировать позицию эколога.