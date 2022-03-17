РИАМО - 17 мар. Специалисты подготовили столичные водохранилища к предстоящему паводку, все они смогут принять ожидаемый объем талых вод, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Талая вода во время весеннего половодья поступает в 15 водохранилищ. Сейчас у всех этих водохранилищ есть достаточно свободных емкостей для принятия излишек речной воды.

«Процесс идет плавно, что позволяет исключить подтопление территорий и обеспечить запас воды, необходимый столице», - сказал заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что все гидротехнические сооружения заранее подготовили к паводку и половодью.

Согласно прогнозам, этой весной приток талых вод может составить до 340 млн кубометров. В свою очередь, емкость водохранилища рассчитана на 407 млн кубометров.