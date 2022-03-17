РИАМО - 17 мар. Шестиэтажный складской комплекс площадью 7,2 тыс. квадратных метров, возведенный в столичном районе Северное Измайлово, получил разрешение на ввод в эксплуатацию. На складе смогут одновременно работать более 50 человек, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

«Объект возведен на территории АО «Гиги Кауди», расположенной в Северном Измайлове по адресу: 104-й км МКАД, владение 8А. Специалисты Мосгосстройнадзора проверяли качество работ на каждом этапе строительства», - рассказал глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Площадь шестиэтажного здания с подвалом составляет 7,2 тыс. квадратных метров. Объект предназначен для хранения теплоизоляционных и шумопоглощающих материалов, а также элементов дымоходов и их комплектующих.

Помимо складов и помещений приемки, сортировки и комплектации товаров, в строении предусмотрены пост охраны, комнаты экспедиторов, офисы администрации склада и менеджмента.

Для транспортировки продукции будут использоваться три грузовых лифта, сотрудники и посетители смогут перемещаться между этажами на четырех пассажирских лифтах. Количество персонала, работающего в складском здании, может одновременно достигать 57 человек.

Прилегающая к складскому комплексу территория также была благоустроена. На ней создали парковочные места, в том числе и для людей с ограниченными возможностями. Въезд и выезд с территории склада организованы со стороны Проектируемого проезда №5126.

В Мосгосстройнадзоре отмечают, что ведомство уделяет пристальное внимание качеству работ на объектах логистической инфраструктуры города. К проверкам складского здания привлекались специалисты подведомственного центра экспертиз (ГБУ ЦЭИИС), которые выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и материалов.