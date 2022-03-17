РИАМО - 17 мар. В Москве утвердили программу комплексного обустройства и развития центральной части города на 2022 год. В рамках направления капитального строительства в этом году в столичном ЦАО введут в эксплуатацию более 745 тыс. кв. м недвижимости, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Программа комплексного обустройства и развития центральной части города формируется в Москве ежегодно по четырем направлениям деятельности: капитальное строительство и реконструкция, развитие инженерно-транспортной инфраструктуры, формирование внешнего облика центра города, в том числе организация общественных пространств, и градостроительное регулирование.

«На сегодняшний день запланированный объем работ первого квартала уже выполнен. В эксплуатацию введено три объекта по городскому заказу на 3 тыс. квадратных метров и семь внебюджетных объектов площадью более 65 тыс. квадратных метров, из них пять объектов на 59,6 тыс. квадратных метров жилого и социального назначения», – рассказал Левкин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительная отрасль города на 95% независима от внешнего рынка. Так, стройки Москвы работают в штатном режиме несмотря на санкции, а строительство объектов в рамках адресной инвестпрограммы планируется ускорить.