РИАМО - 17 мар. Решением ЦБ РФ максимальная сумма операции в Системе быстрых платежей увеличена с 600 тыс. до 1 млн рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.

Нововведение коснется и переводов, и платежей, проводимых в СБП. Ряд отечественных банков уже активно включен в данную систему.

С помощью СБП можно осуществить перевод физлицу по номеру телефона, а также оплатить товары и услуги по QR-коду.

Система быстрых платежей — это система Банка России, позволяющая людям переводить деньги по идентификатору получателя, даже если стороны перевода имеют счета в разных кредитных организациях.

Российская система быстрых платежей является надежной и удобной альтернативой традиционным эквайринговым расчетам в магазинах с использованием банковских карт.