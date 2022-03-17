РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 мар. В подмосковной Балашихе на Трубецкой улице в 2023 году планируют открыть современную школу на 1,5 тыс. мест, объект уже получил разрешение на строительство, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Школа будет построена в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета. Объекту выдано разрешение на строительство.

По проекту в 4-этажном здании на площади более 25 тыс. кв. м разместятся учебные кабинеты и помещения для групп продленного дня для начальных классов, специализированные кабинеты и лаборатории блоков средней и старшей школы, библиотека с медиатекой, спортивные и актовый залы, творческие студии и мастерские.

На прилегающей территории разместят физкультурно-спортивную зону с площадками для подвижных игр, учебно-опытную и хозяйственную зоны, места отдыха для учащихся, а также площадку для общешкольных мероприятий.

Новый объект образования будет оборудован с учетом доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья: в здании установят лифты, пандусы и тактильные указатели.