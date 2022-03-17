РИАМО - 17 мар. Московская область примет участие в ежегодном Всероссийском Форуме-выставке «Госзаказ», который в этом году впервые пройдет в Инновационном центре «Сколково». Подмосковье на форуме по традиции будет представлять региональный комитет по конкурентной политике, сообщили в пресс-службе комитета.

Мероприятие пройдет под девизом «Время российской промышленности». В 2021 году в ходе дискуссий впервые были суммированы практические результаты адаптации национальных квот – детально разобран способ их реализации на практике. На предстоящем Форуме тема поддержки российских промышленных предприятий и бизнеса будет продолжена и актуализирована с учетом современных реалий.

«Для нас большая честь представлять регион на площадке федерального значения в области госзакупок. Форум «Госзаказ» поможет поделиться опытом Московской области по проведению земельно-имущественных торгов и закупок в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, рассказать о функционале и работе портала ЕАСУЗ - платформе для закупок и торгов в регионе. Посетители стенда Московской области узнают о проблематике и перспективах развития государственных, муниципальных и корпоративных закупок, а также земельно-имущественных торгов», - сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Она добавила, что участники форума-выставки смогут обсудить меры поддержки и снижение административных барьеров для бизнеса, в том числе для субъектов малого и среднего предпринимательства.

На выставке также будут представлены стенды федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций, электронных площадок, банков и регионов России – Москвы, Московской области, Республики Татарстан и других.

Участники деловой программы обсудят опыт закупочной деятельности в условиях «оптимизационного» пакета и самых последних изменений.

Мероприятие пройдет с 6 по 8 апреля 2022 года в Инновационном центре «Сколково».