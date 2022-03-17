РИАМО - 17 мар. В Кашире, Солнечногорске и Ленинском округе в 2022 году появятся новые станции скорой помощи. Контракт на их проектирование и строительство заключен с концерном «Крост», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Новые объекты будут возведены в Кашире-3, микрорайоне Выстрел в Солнечногорске и в Видном. В них будут работать 10, 15 и 20 бригад скорой помощи соответственно.

В новых станциях будут расположены помещения выездных бригад, диспетчерской службы, стерилизационный и хозяйственные отделы. Кроме того, там будут находиться кабинеты оказания первой медицинской помощи, технические и административные помещения. Каждое строение будет иметь площадь примерно 3,5 тыс. кв. м.

Строительство объектов выполнят за счет средств бюджета в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы модернизации первичного звена. Окончание строительства запланировано на 2022 год.