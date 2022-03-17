РИАМО - 17 мар. Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение внести изменения в правила землепользования и застройки города. Так, в Мещанском районе планируется реконструировать гостиницу, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Площадь гостиницы составляет 14 031 кв. м. Ее реконструкцией будет заниматься инвестор.

«По результатам внесения изменений в ПЗЗ инвестор сможет приступить к реконструкции здания. По ее результатам общая площадь объекта увеличится и составит порядка 14 794 кв. м», – отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, инвестор планирует разместить на крыше строения оранжерею и зимний сад, которые станут частью экологической концепции.