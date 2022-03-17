РИАМО - 17 мар. Арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции, в соответствии с которым южнокорейской компании Samsung было запрещено продавать 61 устройство с платежным сервисом Samsung Pay, сообщает ТАСС.

Представители компании заявили, что удовлетворены решением и тем, что доводы Samsung были изучены и приняты.

Арбитражный суд Москвы установил запрет российскому подразделению на продажу 61 модели смартфонов в России.

Такое решение было принято из-за патентного спора об использовании сервиса Samsung Pay. Компания подала апелляцию на данное решение суда.