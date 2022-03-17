РИАМО - 17 мар. Во время весенних перепадов температуры лед на водоемах становится крайне ненадежным и хрупким, сверлить рыбацкие лунки в таком покрытии опасно для жизни. Распознать самые опасные места на льду можно по темным пятнам на его поверхности, сообщает пресс-служба ГКУ «Мособлпожспас».

«За время перепадов температуры воздуха лед, то подтаивая, то снова подмерзая, приобрел игольчатую структуру, при которой вода просачивается по трещинкам в вертикальной плоскости. Такой лед является очень ненадежным. При легком ударе пешней он не просто пробивается, а рассыпается на множество мелких тонких льдинок, похожих на иголки», - сказал первый замначальника ГКУ «Мособлпожспас» Анатолий Плевако.

Он отметил, что самые опасные места можно вычислить по темным пятнам на ледовой поверхности. Однако игольчатый лед бывает светлого цвета, и часто его хрупкость выясняется только при сверлении лунки.

По словам Плевако, если рыбак увидит, что шнек выбрасывает ледяные иглы, ему следует аккуратно покинуть этот участок. При этом чем длиннее иглы, тем слабее ледяное покрытие.

16 марта подмосковные спасатели провели патрулирование на водоемах Подмосковья и выявили 19 опасных для посещения объектов. В их число вошли река Москва в Можайске, Бронницах и Коломне, река Лопасня в Чехове, река Клязьма в Богородском и Орехово-Зуевском округах, река Яуза в Мытищах, река Вохонка в Павловском Посаде и река Городиловка в Ступине.

Также опасны для посещения река Ока в Озерах, Ступине и Коломне, река Пахра в Ступине, река Нара в Наро-Фоминском округе, река Волга в Дубне, река Гнилуша в Домодедове, река Ольховка в Раменском округе, реки Дубна и Сестра в Талдомском округе.