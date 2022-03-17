РИАМО – 17 мар. В VEGAS Кунцево и VEGAS Каширское с 20 марта по 10 апреля пройдут детские интерактивные выставки. В VEGAS Кунцево будет организована выставка «Тело человека», в VEGAS Каширское – «Здоровая еда», сообщает пресс-служба Crocus Group.

Это интерактивные обучающие выставки, которые были созданы специально для торгово-развлекательных центров.

«Сеть ТРК VEGAS всегда была ориентирована на развитие детского и семейного кластера, поэтому на 2022 год запланированы образовательные экспозиции в каждом торгово-развлекательном комплексе, а также цикл регулярных мероприятий», - отметил первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов.

На выставках в доступной форме будут представлены ответы на все вопросы о теле человека и правильных способах потребления пищи. В будни посетить выставки можно будет бесплатно. С пятницы по воскресенье посетить экспозиции можно с экскурсионной группой при предъявлении чека на сумму от 5 тыс. рублей на покупки в ТРК VEGAS.