РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 мар. В Домодедове за сутки выявили 9 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 23 681 случай заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье за сутки выявили 512 случаев заболевания.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 953 439 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 570 человек. Выздоровели и выписались 916 895 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.