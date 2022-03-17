РИАМО - 17 мар. В 2022 году в Московской области планируется привести в порядок 730 фасадов многоквартирных домов по программе капремонта. Также будут заменены 800 лифтов, сообщает пресс-служба вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина.

Специалисты заменят кровлю у 937 домов региона. Всего же в 2022 году ремонтные работы пройдут в 3 744 домах.

В 2021 году Фонд капремонта выполнил ремонт 2,5 тыс. домов. В частности, в 365 из них были заменены 1 190 лифтов, 320 фасадов и 577 кровель отремонтировано.

Кроме того, Московская область является лидером по замене систем газоснабжения, их обновили в 575 домах.

За 8 лет реализации региональной программы капремонта в Подмосковье были отремонтированы 14 660 многоквартирных домов, что составляет треть от программы. Изменения затронули более чем 2 млн жителей региона.