РИАМО - 17 мар. В 2021 году в Подмосковье изъяли более полумиллиона литров нелегальной алкогольной продукции, было выявлено 5 заводов, где нелегально производили алкоголь, сообщил руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по ЦФО Андрей Медведь.

«В 2021 году на территории Московской области <…> выявлено 26 складов с нелегальной алкогольной продукцией. Изъято 576 тыс. литров нелегального алкоголя, что составляет 33% от общего количества изъятой в 2021 году нелегальной алкогольной продукции в ЦФО», - рассказал Медведь в ходе доклада на заседании Мособлдумы.

Он добавил, что совместно с правоохранительными органами в Подмосковье выявили 5 заводов, где нелегально производили алкоголь. Кроме того, изъято свыше 500 тыс. единиц стеклотары, 700 тыс. единиц поддельных федеральных специальных марок.

Медведь отметил, что вытеснение с рынка запрещенного алкоголя способствует увеличению объемов легального производства.

«В 2021 году в Московской области произведено 350 млн литров крепкой алкогольной продукции, что на 8% больше, чем в 2020 году. Объем производства пива и пивных напитков составил 665 млн литров. Рост, по сравнению с 2020 годом, составил 3%», - сказал Медведь.