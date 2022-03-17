РИАМО - 17 мар. Американская корпорация Xerox Holdings приостановила поставки свой копировальной продукции на территорию России, сообщает Газета.ru.

«Xerox Holdings прекратил поставки в Россию и следит за ситуацией в стране. В страну ничего не идет», — сказал главный финансовый директор корпорации Ксавье Хейсс.

По его словам, компания выступила за поддержку введенных против РФ санкций. Кроме того, Xerox Holdings также проинформирован о потенциальной конфискации активов правительством России.

Российские вооруженные силы приступили к проведению спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Ответом на это со стороны стан Европы и США стали беспрецедентные санкции в отношении РФ. Кроме того, решение покинуть российский рынок приняло множество иностранных компаний. По данным СМИ, их число превышает 250.



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