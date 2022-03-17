РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 мар. В четверг на страницах главы Домодедова Михаила Ежокина в соцсетях прошел прямой эфир, посвященный антикризисным мерам и поддержке бизнеса и жителей.

«В этот понедельник на еженедельном совещании губернатор обозначил приоритетные задачи для развития нашего региона. Это, безусловно, поддержка и реализация госпрограмм, мы их ни в коем случае не будем прекращать, сохранение рабочих мест и, самый главный вопрос, который всех волнует, - это обеспечение продовольственной безопасности», - сказал Ежокин.

Он отметил, что Мининвест Подмосковья разрабатывает необходимые документы, меры поддержки бизнеса, в том числе и сельхозпроизводителей. Когда эти меры будут обозначены, бизнес проинформируют о них.

«Наша главная задача – не допустить ни в коем случае никаких панических настроений. Наша главная задача, муниципалитета, - это содержание города, осуществление всех выплат социальным группам, зарплату платить вовремя. Мы рисковых моментов пока, в ближайшей перспективе, не видим», - подчеркнул Ежокин.

В совещании приняли участие представители «Альфа-банка», Сбербанка и ВТБ. На мероприятии обсудили кредитные каникулы, ипотеку, поддержку населения по вкладам и другие вопросы.

«После повышения ключевой ставки центральным банком 28 февраля 2022 года до 20%, ведущие банки быстро прореагировали на эту ситуацию и повысили процентные ставки по вкладам. Сейчас вклады в рублях можно открыть от 21%, в долларах – от 3%, в евро от 2%. Также повышены процентные ставки по накопительным счетам», - сказала представитель ВТБ Елена Шевцова.

На совещании отметили, что обналичить рубли можно без ограничений. Относительно валюты, можно снять не более 10 тыс. долларов за 6 месяцев. Любая другая валюта снимается с учетом конвертации этой валюты в доллары.

Запись эфира можно посмотреть на странице Ежокина в соцсети «ВКонтакте».