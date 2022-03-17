РИАМО - 17 мар. Чтобы обеспечить безопасное использование газового оборудования, сотрудники «Мособлгаза» проверяют его работоспособность в частным домах жителей Подмосковья. С начала 2022 года они провели проверки в 40 тыс. домовладений, сообщает пресс-служба компании.

Всего в план включено 340 690 частных домов региона. В этот список вошли те собственники, кто не предоставил сведений о заключении договора на техобслуживание газового оборудования.

В соответствии с постановлением правительства России №410 каждый абонент, пользующийся газовым оборудованием, обязан не менее 1 раза в год проводить техобслуживание со специалистами.

Если договор о техобслуживании газового оборудования заключен, информация о нем должна быть направлена в газораспределительную организацию. Это можно сделать в личном кабинете клиента или в офисе обслуживания клиентов «Мособлгаза».