РИАМО - 17 мар. В четверг в России вступил в силу закон, направленный на усиление защищенности детей от педофилов, сообщается в Telegram-канале Госдумы.

«Педофилов необходимо наказывать максимально жестко, делать все, чтобы не допустить рецидивов», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Так, в законодательстве прописали дополнительные отягчающие обстоятельства. Это совершение преступления лицом, проживающим с ребенком, несущим обязанности по содержанию и обучению несовершеннолетнего или работающим в образовательной сфере.

Также ужесточена ответственность за понуждение детей к действиям сексуального характера, если оно совершено с использованием Сети. За это предусмотрено лишение свободы на срок до 6 лет.

Отдельно в законодательстве введена ответственность за укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Теперь они караются сроками лишения свободы до 1 года.

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ЛДПР намерена инициировать референдум о возвращении смертной казни в России>>