РИАМО - 17 мар. Москвичка Екатерина Петрунина отправила заявку в Роспатент, в которой содержится запрос на регистрацию бренда McDonald’s, сообщает агентство новостей «Москва».

В заявке сказано, что указанный бренд регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №41 и 43. В свою очередь, такая позиция разрешает открывать под товарным знаком заведения общепита, которые также работают и на вынос.

Американская сеть быстрого питания McDonald’s приостановила свою деятельность в РФ 14 марта. Это связано с началом военной спецоперацией РФ на Украине. О своем уходе с российского рынка заявили многие зарубежные компании.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля.



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